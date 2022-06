Serravalle Football Academy...un altro passo in avanti!

A breve inizieranno le prime attività all’interno del territorio sammarinese: Juvenes Dogana Settore Giovanile e Serravalle Football Academy hanno dato un segnale molto forte in questo senso. Nel mese di luglio partirà il progetto del Settore giovanile unito per venire incontro alle esigenze di una crescita ed un miglioramento costante del lavoro sul campo, fino ad ora troppo “condizionato” da campanilismi inutili, che rischiavano di limitare un servizio sociale e sportivo troppo importante per il territorio. L’ Accordo sportivo tra AC Juvenes Dogana, SS Folgore Falciano e SS Cosmos prevede, sotto la guida del Responsabile Tecnico Pierangelo Manzaroli e del Coordinatore Alessandro Bizzocchi, una nuova sinergia dedicata allo sviluppo del calcio giovanile nell’attività di base per tutti i bambini e le bambine dai 4 ai 12 anni, ben radicata sul territorio registrando insieme oltre 150 tesserati. Il pensiero del Responsabile Tecnico Pierangelo Manzaroli, ex CT di tutte le Nazionali di San Marino, è quello di far vivere ai ragazzi esperienze formative nelle quali il gioco, il benessere, la corretta crescita sportiva e il divertimento saranno sempre al centro di ogni attività. I ragazzi verranno inoltre seguiti da istruttori competenti e qualificati, al fine di apprendere le basi tecniche del gioco del calcio e favorire lo sviluppo delle funzionalità psicomotoria e psicologica. “Ogni bambino deve essere come una lampadina, che va accesa e resa sempre più luminosa!” sarà il mantra che trasferiremo nel pensiero dei nostri istruttori per condividere una stagione esaltante. Mettere insieme le professionalità, le strutture, le capacità sono gli obiettivi del polo calcistico. Qualità e quantità insieme, per superare il periodo della pandemia e fare sempre meglio, con i nostri ragazzi. In contemporanea con la partenza dell’attività è già attivo anche il restyling del logo che cercherà di essere più attuale e moderno, in linea con i contenuti digitali del momento. Su tutti i profili social sarà possibile seguire e rimanere informati su tutte le future iniziative della SFA. Il coordinatore Alessandro Bizzocchi, già responsabile del Settore Giovanile AC Juvenes Dogana, ci illustra i prossimi appuntamenti: “Le attività inizieranno già durante l’estate, a Luglio con le giornate dedicate al divertimento e alla scoperta di questo meraviglioso Sport nel bellissimo ambiente che il Parco Ausa di Dogana offre, con le giornate pomeridiane denominate “Vieni a giocare con Noi!” e con il “Calcio sotto le Stelle” a Falciano, due appuntamenti serali tanto attesi da tutti i giovani calciatori. Non ultimo, domenica 7 agosto in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle saremo al Parco Laiala per la giornata “Sdraiati a guardar le stelle” con l’allestimento di mini campi, dal tardo pomeriggio, per far giocare bambini e bambine, Pic-Nic serale e visione della splendida notte di stelle cadenti!” Tra le bellissime iniziative SFA già confermate, ci sono il Pre ritiro calcistico per le annate 2011/2012/2013 in Carpegna la prima settimana di Settembre e il clinic della Buffon Academy per tutti i bambini che vogliono scoprire il ruolo del portiere, presso gli impianti di Dogana e Serravalle. Infine, dopo l’incredibile esperienza di Dubai dello scorso anno, è già in cantiere e in via di definizione una nuova avventura sportiva all’estero per i nostri tesserati!!!

cs Serravalle Football Academy