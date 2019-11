Società Sportiva Ginnastica San Marino: Nazionali raggiunti con Balducci e Franchini

Sabato 2 e domenica 3 novembre, a Biella, si è disputata la prova Interregionale di Specialità Gold di ginnastica ritmica (Zona Tecnica 2). Nella giornata di sabato, per la Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnata dalla tecnica Federica Protti, è scesa in pedana la coppia formata da Alessia Balducci e Nina Franchini, che ha potuto accedere grazie alla qualifica raggiunta dopo le ottime prove della fase regionale. Le due atlete, con grande determinazione, hanno ancora una volta dato prova delle loro capacità con un buonissimo esercizio di coppia (cerchio-clavette) che le ha posizionate ai piedi del podio. Un 4° posto che vale la qualificazione per i Nazionali, che si disputeranno il prossimo 23 e 24 novembre. Alessia Balducci, vista la precedente qualificazione raggiunta ai Regionali anche nell’esercizio individuale al nastro, è scesa nuovamente in pedana domenica, con una prestazione che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, visto il 5° posto raggiunto, a soli 0,10 punti dalla qualifica per il Nazionale. Resta comunque tanta la soddisfazione delle atlete, delle tecniche e di tutto il direttivo per il traguardo raggiunto, che si aggiunge agli altri buonissimi risultati ottenuti fino ad oggi nel corso di questo anno dalle atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino.