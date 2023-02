Successi a squadre e nei singoli per gli Arcieri del Titano

Nello scorso weekend gli Arcieri del Titano hanno organizzato presso il centro federale di Rovereta la prima gara indoor a 18 metri, valida per la qualifica ai campionati italiani alla quale hanno preso parte oltre 80 arcieri. Buon inizio di Leonardo Tura, che dopo alcuni errori termina al terzo posto con 555 punti, cinque in meno del vincitore Marco Baldini. Appena fuori dal podio gli altri sammarinesi Paolo Tura e Andrea Gualandi; grazie a questi risultati la formazione sammarinese trionfa nella classifica a squadre davanti a Riccione e Rimini. Continua l’ottimo periodo di forma di Giorgia Cesarini, che migliora ancora il record nazionale e conquista il secondo posto con 555 punti. L’atleta biancazzurra raggiunge la 28° posizione nella ranking list italiana ed è a un passo dalla qualificazione ai prossimi campionati italiani, che si disputeranno dal 10 al 12 marzo a Rimini. Risultati di rilievo arrivano anche dalle classi giovanili: Lucrezia Tura e Vanessa Voltan ottengono i primi due posti, mentre nel maschile Matteo Dragoni conquista l'argento, imitato nei giovanissimi da Tommaso Ottaviani, il più piccolo degli arcieri in gara. Infine, vittoria nell’arco nudo allievi di Riccardo Cavalli. La squadra degli Arcieri del Titano, formata da Augusto Bianchi, Maurizio Rosti e Ivan Vernocchi - quest’ultimo secondo nella classifica individuale - si aggiudica la vittoria nella divisione compound davanti alla compagine riminese.