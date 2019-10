Taekwondo: 2° stage di combattimento 2019 con il Gran Maestro Park Young Ghil

Siamo ormai giunti alla fine di una stagione agonistica molto positiva per gli atleti bianco-azzurri del Taekwondo, saliti ben 13 volte nel corso dell’anno sugli ottagoni di gara di tutto il globo, a partire dall’Insubria Cup 2019 a Busto Arsizio (VA) in gennaio sino al Bosnia & Herzegovina Open 2019 di Zenica (Bosnia) dell’11-13 scorsi. 6 International Open (fra cui quello USA), un Campionato Italiano c.n. Cadetti e Junior, il World Taekwondo Senior Championship 2019 (G-12) a Manchester (UK), seguito dalla 30^ Universiade 2019 di Napoli (NA) del 07-14/07/2019 e dal WTE Taekwondo Under 21 Championship 2019 (G-6) di Helsinborg (SWE) in settembre. Queste le gare più rappresentative disputate sino ad ora, con un bottino complessivo di 10 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi (compreso il terzo posto di Stefano Crescentini al Campionato Italiano Cadetti). Adesso, in previsione degli ulteriori appuntamenti nazionali italiani ed internazionali da qui a fine anno, è salito, per la seconda volta sul Titano nel 2019, il Gran Maestro Park Young Ghil - c.n. 9° dan (Direttore Sportivo Federazione Italiana Taekwondo FITA e TSM) che ha allenato atleti del calibro di Molfetta e Sarmiento, rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo, alle Olimpiadi di Londra 2012. Le tre giornate di ritiro presso la Palestra Sport Domus di Serravalle, hanno visto la Nazionale Sammarinese di Taekwondo impegnata, con quasi tutti i suoi elementi, contro gli atleti più forti a livello nazionale di Emilia Romagna, Marche e Veneto, che si sono rivelati ottimi sparring partner. Il Maestro Park ha, come sempre, elargito i suoi preziosi consigli, sempre pieni di novità tecniche e strategiche, coadiuvato dai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi (5° dan), Coach della Nazionale e dal Presidente del Club Taekwondo San Marino Maestro Giovanni Ugolini (5° dan), responsabile del settore giovanile. Tre giorni di impegno notevole per preparare i giovanissimi all’imminente Champion Kids Tkd 2019 di Vercelli di domenica prossima 27 ottobre, al quale seguirà, per la Nazionale maggiore, l’Extra European Championship di Bari, (un G-4 con sole 5 cat. di peso riservato ai Senior cinture nere -58-63-68-80 e +80) del primo fine settimana di novembre e poi l’Israel International Open 2019 a Ramla del 23-24 dello stesso mese, per finire il 30/11-01/12, con i Campionati Italiani Senior Cinture Nere a Busto Arsizio (VA) che chiuderanno le gare di quest’anno solare. Questo importante ritiro agonistico, ancora una volta, ha elargito nuovi stimoli a tutti gli atleti del Titano, sia giovani sia veterani, in prospettiva delle prossime sfide sportive che, si spera, portino alla conquista di un posto per Tokyo 2020.