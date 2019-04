Tiratori biancazzurri in luce a Bologna

Bella prestazione dei giovani tiratori sammarinesi, di carabina e pistola, nella terza prova regionale di Bologna. Nella pistola Marco Gasperoni ha ottenuto un ottimo secondo posto e ha migliorato il proprio record personale portandolo a 550 punti, ancora un po’ lontano dal minimo per i giochi dei Piccoli Stati, per il quale dovrà continuare a lavorare. Ottima prova anche per i tiratori di carabina ad aria: hanno migliorato i propri record personali i giovani Alex Marchetti e Mattia Bianchi. Diego Penserini ha confermato il suo buon momento con un 4° posto ed un ottimo punteggio . Anche nella carabina libera a terra si registra un buon punteggio, il 579 di Roberto Raschi; stazionari i punteggi delle carabine ad aria delle donne, Erika Ghiotti e Giulia Guidi sempre in bella evidenza. Nelle pistole donne e uomini si confermano i buoni piazzamenti; in particolare, nella pistola donne Master, ottimo primo posto per Maria Luisa Menicucci. I prossimi impegni, per i tiratori biancazzurri, saranno il Trofeo di Rimini a fine aprile e la quarta prova regionale a Bologna, a inizio maggio.

C.S. CONS