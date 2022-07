Titano Motorsport corre in casa al 7° San Marino Rally Historic

Con grande fermento ed entusiasmo la Titano Motorsport è orgogliosa di partecipare al 50° San Marino Rally con ben quattro equipaggi. La gara sarà infatti valevole anche per il 7° San Marino Rally Historic, nel quale vedremo impegnati i nostri Titani. Il primo equipaggio è l'immancabile ed instancabile duo formato da Corrado Costa e Domenico Mularoni con la Opel Corsa Gsi. I due sono attualmente secondi con solo un punto di distanza nella classifica del 4° raggruppamento e di classe. Abbiamo poi finalmente un ritorno sul sedile di destra, e si tratta oltretutto di una "Titana": si tratta di Giovanna Francini, che detterà le note per l'occasione a Stefano Pellegrini, sempre sulla magnifica Lancia Delta 16V, terzi di classe e di 4WD. Ancora una volta una piccolina su terra, e stiamo parlando della Citroen AX Sport, sempre con al volante Simone Gasperoni affiancato da Elia Albani, che ci faranno divertire sugli sterrati di questa indimenticabile edizione. Non poteva ovviamente mancare Bruno Pelliccioni, che per l'occasione sarà navigato da Samanta Grossi su Ford Escort. Questa, per Bruno, sarà la seconda gara della stagione, dopo un bellissimo argento al Rally Storico del Medio Adriatico. La serata di venerdì 8 luglio sarà dedicata alla celebrazione del San Marino Rally numero 50 con cui la FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, vuole festeggiare l’importante ricorrenza. Lo farà riunendo in una “Rally Celebration” i vincitori presenti nel lungo Albo d’Oro della gara, insieme ovviamente ad altri ospiti importanti e a tutti gli equipaggi iscritti alla cinquantesima edizione. “Rally Celebration” avrà inizio alle ore 19.30, dopo che tutte le vetture saranno entrate nel Parco Partenza tra le ore 18.00 e le 19.00 sempre di venerdì, nel Centro Storico di San Marino. Nella adiacente piazza Sant’Agata, a pochi passi dal Parco Partenza, la FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, organizzatrice del San Marino rally, ha predisposto un momento conviviale celebrativo del 50esimo. Due ore di incontri, ricordi e racconti, con campioni e personaggi di ieri e di oggi, legati ai leggendari sterrati dove sono state scritte pagine indimenticabili della storia dei rally. La gara inizierà sabato, con le "storiche" che saranno in coda alle "moderne". La prima di quest'ultime partirà alle 7, mentre per quanto riguarda l'arrivo bisognerà attendere le 18:15 circa in viale Antonio Onofri, per le storiche che "passano avanti" sull'ultimo giro di ps. Le prove da disputare saranno tre: "Terra di San Marino" di 5,00 km, con solo un passaggio; "Macerata Feltria" di 7,47 km da ripetere due volte, e la "Belforte all'Isauro" di 12,01 km per tre passaggi. Il tutto per un totale di km cronometrati di 55,97 su 224,13 totali. In bocca al lupo e buon divertimento a tutti gli equipaggi della Titano Motorsport e non solo.

c.s. Titano Motorsport