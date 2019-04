Una Rimini marathon ecosostenibile grazie a 90 mila tra posate, piatti, buste e bicchieri donati dagli sponsor

Quella appena conclusa è stata la prima Rimini Marathon ecologica e sostenibile, grazie alla collaborazione con gli sponsor che hanno donato al Comune di Rimini 90 mila tra bicchieri, piatti, buste e posate. L’inizio di un percorso che, coerentemente con le linee di politiche ambientali portate avanti dal Comune di Rimini, va nella direzione di sperimentare scelte organizzative e di fruizione dell’evento meno impattanti, per rendere progressivamente sempre più sostenibile la Rimini Marathon ed altre manifestazioni cittadine. Quello di quest’anno è stato dunque un vero e proprio evento nell’evento, reso possibile grazie all’impegno e alla vision di sponsor leader nel settore come Ecozema e Mater-bi, e al partner di sostenibilità Sisifo, che, nel dettaglio, hanno fornito: 70mila bicchieri 6mila piatti 6 mila buste (facenti parti della campagna SACCHETICO dedicato alla legalità) 6mila kit posate “Forniture – spiegano gli assessori Brasini (sport), Frisoni (mobilità) e Montini (ambiente) - che hanno permesso di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della manifestazione. Si tratta di numeri importanti, vista la dimensione dell’evento. Grazie ad Ecomondo e agli sponsor, leader nei rispettivi settori, e ai partner che non hanno solo fornito gli strumenti ma anche partecipato attivamente, offrendo idee, spunti e suggestioni utili anche per il futuro”