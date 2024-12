2° Morciano Winter Cup: vince Pieroni, bene i sammarinesi

Winter Cup Morciano

Dopo il successo dello scorso anno, la Morciano Winter Cup torna per la sua seconda edizione e fa il pieno di iscritti: oltre 30 per la gara di regolarità organizzata dalla SAM – Scuderia Automobilistica Morcianese – in collaborazione con l'Automobile Club San Marino. Un raduno di auto d'epoca con partenza proprio da Morciano prima dei due controlli di passaggio fotografici: il primo ai piedi della Rocca di Montefiore Conca, il secondo nella piazza centrale di Gemmano. Momento clou le 21 prove di precisione al centesimo – valide per la classifica assoluta e quelle di classe – all'interno della Repubblica di San Marino. Le prime 7 a Chiesanuova, le altre al parcheggio di Fonte dell'Ovo e le ultime a Faetano. Gran chiusura al circuito di Misanino per una spettacolare Gimkana, prima della cena con annesse premiazioni.

Per quanto riguarda la gara, dominio della storica Autobianchi A112 che ha cannibalizzato le prime posizioni: vittoria per il marchigiano Pieroni davanti a Paciaroni e Gualtieri. Protagonisti anche diversi piloti sammarinesi: l'equipaggio Marzi-Turci della scuderia San Marino Racing, al volante dell'Alfa Romeo GTV6, è quarto assoluto.