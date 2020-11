Al Mugello lo spettacolo del Porsche Club GT 2020

Una prima edizione adrenalinica e che ha raggiunto il culmine nella finalissima del Mugello. Il Porsche Club GT ha chiuso i battenti – per quanto riguarda il 2020 – proprio sul circuito toscano, assegnando ben quattro titoli. Tra i vincitori del monomarca tricolore, che ha raccolto in totale quasi 65 iscritti, c'è anche un romagnolo: il ravennate Carlo Manetti che si è aggiudicato la classe Paddock GT chiudendo il campionato con 47 punti, 3 in più del rivale Albergo. Per Manetti, a bordo della Porsche 911 GT3, decisiva la vittoria in Gara3.





Gli altri campioni italiani sono tutti tra Lombardia e Piemonte: 2 sono di Milano, Andrea Giorgi e Ivan Costacurta. Il primo si è portato a casa la classe Panta GT3 mentre al secondo è andata la D-Factory Cup al termine di una stagione dominata in tutti i round del Porsche Club GT che, come detto, ha vissuto il suo epilogo al Mugello. Prima le gare sugli altri storici circuiti del Bel Paese come Misano, Monza, Imola e Vallelunga. E' di Cuneo, invece, Danilo Paoletti più veloce di tutti nella categoria Goodyear GT3 RS. Il piemontese si è messo alle spalle Diego Locanto e Angelo Tomarchio, avendo ragione di quest'ultimi solamente nelle ultime gare. Per il promotore Porsche Club Umbria, sotto l'egida di ACI Sport, c'è ora la volontà di proseguire con questo evento anche nel 2021.