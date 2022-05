CIRT, Rally Adriatico: Andreucci vince ancora

Percorso rinnovato e affascinanti passaggi per il centro storico di Urbino: uno show tutto nuovo per il 29° Rally Adriatico che ha premiato il sempreverde Paolo Andreucci. Dopo il successo in Val d'Orcia, il pilota garfagnino si è ripetuto nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. E lo ha fatto dopo una stupenda rimonta tra gli sterrati bianchi urbinati. E' la quarta vittoria in carriera all'Adriatico per Andreucci che, su 9 prove speciali in programma, ne ha conquistate proprio 4 riuscendo a rimontare su Enrico Oldrati. Il bergamasco, dopo aver chiuso in testa il primo giro di prove, ha subito la rimonta del pluricampione italiano e si è dovuto accontentare del secondo posto assoluto a 12 secondi di distacco. A 32 da Andreucci, invece, c'è Giacomo Costenaro che, nonostante un infortunio alla mano destra, ha stretto i denti ed ha ottenuto il gradino più basso del podio. I primi 3 sono tutti su Skoda Fabia Rally2.

Come loro anche i due piloti sammarinesi Jader Vagnini e Daniele Ceccoli che chiudono in top 10 e si preparano al meglio per il prossimo round sulle strade di casa, con il Rally di San Marino. Vagnini conferma il buon piazzamento ottenuto in Val d'Orcia e chiude ottavo mentre Ceccoli, dopo una partenza complicata fin dal primo stage, recupera fino alla nona posizione. Sul Titano – a metà luglio – Andreucci arriva da leader del Tricolore Terra con 30 punti, 10 in più di Costenaro e 13 di Oldrati.