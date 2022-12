CIRT, Rally del Brunello: dominio di Paolo Andreucci

Dopo aver già conquistato il Campionato Italiano Terra con una gara d'anticipo, il Rally del Brunello era la passerella finale e trionfale per Paolo Andreucci. E il pluricampione garfagnino, nell'appuntamento di casa, ha dato ancora spettacolo imponendosi in quello che era l'ultimo round del CIRT. Quinto successo in campionato per Andreucci dopo quelli ottenuti in Val d'Orcia, all'Adriatico, a San Marino e ai Nuraghi. Questo - a Montalcino, nelle terre sensi - è stato un assolo: en-plein di prove speciali, 7 su 7 e un minuto rifilato a tutti gli altri. Paolo Andreucci non finisce mai di stupire e non ha intenzione di fermarsi. Il rivale più accreditato, per toglierli la prima posizione, era Alberto Battistolli ma il pilota vicentino – che già aveva conquistato il Brunello Storico – è stato costretto al ritiro a causa di un cappottamento nella penultima speciale lasciando strada spianata ad Andreucci, che vince con la sua Skoda Fabia R5. Sul podio, dopo una bella lotta, ci sono Andrea Mabellini ed Enrico Oldrati entrambi con la vettura ceca. Meno di 3 secondi di distacco tra i due in favore del bresciano, all'esordio sterrato con una 4 ruote motrici. Al Rally del Brunello c'è poi l'ottima prestazione di Jader Vagnini: il pilota sammarinese, sempre al volante di una Skoda Fabia, è riuscito a risalire fino alla quinta posizione e a soli 4 secondi dalla quarta ottenuta dal campione europeo della velocità in montagna Christian Merli. Un risultato di prestigio per Vagnini, sempre costante in questa stagione 2022 del CIRT. Ritirati, invece, gli altri equipaggi biancazzurri con Andrea Righi e Davide Gasperoni.