CIRT, Rally Vermentino: Gryazin domina, Andreucci dista solo 4.5 punti

L'alieno Nikolay Gryazin è atterrato sul pianeta Terra – inteso come Campionato Italiano, tra gli sterrati – e sta facendo venire più di un pensiero a Paolo Andreucci. Terzo successo consecutivo per il pilota del Mondiale WRC2 che, dopo le vittorie a San Marino e all'Adriatico, si impone anche al Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Autentica prova di forza da parte dell'alfiere Skoda che, approfittando del coefficiente di 1.5 per questa gara, si avvicina pericolosamente al leader del Tricolore Terra, quel Paolo Andreucci che si deve accontentare di una buonissima seconda posizione ma ora vedere il diretto rivale per il titolo distante solo 4.5 punti. Sarà una lotta stellare, tra due fuoriclasse. E da vivere fino alla fine: prima al Rally delle Marche, in programma a fine ottobre, e poi con la gran chiusura al Rally di Monza a inizio dicembre. Tutto ancora aperto ma Gryazin ha dimostrato di essere venuto in Italia per vincere e in Sardegna non c'è stata storia: 4 speciali conquistate sulle 6 in programma e 45'' di vantaggio su Andreucci che, invece, si è portato a casa il primo e il penultimo stage.

Sulle strade della Gallura, rese celebre dai passaggi del Mondiale WRC, Gryazin ha fatto la differenza mentre il garfagnino ha dovuto difendere la piazza d'onore dal rientro nel finale di Alberto Battistolli che – sempre al volante di una Skoda – ha chiuso sul gradino più basso del podio ad appena 12'' di ritardo da Andreucci. Staccatissimi invece gli altri: Giuseppe Dettori ed Enrico Oldrati sono rispettivamente 4° e 5° ma ad oltre due minuti dal leader, con distacchi dunque abissali.