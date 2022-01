Dakar, tappa 10: vincono Price e Peterhansel, Van Beveren e Al-Attiyah in testa alle classifiche

Alla vigilia del tappone decisivo di domani, dove probabilmente si decideranno le sorti di questa Dakar, la decima – 375km, da Wadi Ad Dawairi a Bisha - ha comunque regalato emozioni e colpi di scena. Soprattutto nelle moto, a partire dal ritiro di Kevin Benavides. Il vincitore dell'edizione 2021 è stato costretto a fermarsi a causa della rottura del motore della propria KTM mentre si trovava al quinto posto. Un duro colpo così come quello subito da Matthias Walkner, partito come leader della generale ed ora addirittura fuori dal podio dopo essere giunto 27° al traguardo con oltre un quarto d'ora di ritardo. Ad approfittarne è stato, quindi, Adrien Van Beveren con il francese terzo ma ora in testa alla classifica. Il pilota Yamaha deve ora gestire 5'59'' di vantaggio su Sam Sunderland e 6'15'' su Pablo Quintanilla con il cileno penalizzato di due minuti per un eccesso di velocità in trasferimento. Con Van Beveren festeggia anche Toby Price, vincitore di questa decima tappa. L'australiano porta la sua KTM davanti a tutti, in particolare davanti all'altro Benavides, Luciano. Buona giornata anche per Danilo Petrucci con l'ex MotoGP 11° assoluto, a circa 8 minuti da Price.

Pochi stravolgimenti, invece, per quanto riguarda la classifica delle auto. Nasser Al-Attiyah, nonostante il settimo posto di tappa, mantiene saldamente la vetta con oltre mezz'ora di vantaggio – 32 minuti e 40 secondi, per l'esattezza – su Sebastien Loeb, 9 volte iridato nel WRC. A due tappe dal termine della Dakar sembra già tutto deciso. Anche perché i piloti Audi, indicati inizialmente tra i favoriti, sono ormai troppo distanti dai primi posti. Ma continuano a vincere: doppietta per la casa tedesca e terza speciale conquistata. Questa volta con “Mr.Dakar” Stephane Peterhansel che ha preceduto di oltre 2 minuti il compagno di squadra Carlos Sainz. Tra 24 ore in programma la prova ad "anello" con partenza e arrivo a Bisha prima della gran chiusura di venerdì fino a Jeddah.