Dakar, tappa 4: guizzo di Al-Rajhi tra le auto, dominio di Sanders nelle moto

Per Dacia, al momento, è una Dakar da dimenticare. Il forfait di Cristina Gutierrez, poi il ritiro definitivo di Sebastien Loeb “fermato” dalla FIA dopo il cappottamento. E, se non bastasse, è arrivato un guaio anche per Nasser Al-Attiyah: foratura e sospensione danneggiata in avvio di quarta tappa. Conseguenza, 45 minuti persi e sogni di vittoria che svaniscono sempre più. La più affidabile sembra essere, quindi, Toyota che ne piazza 2 nei primi 2 posti della classifica generale: il primato è sempre di Henk Lategan che ottiene la piazza d'onore e gestisce il vantaggio. Si avvicina pericolosamente però Yazeed Al-Rahji: il saudita si porta a casa la prima parte della Marathon dopo aver già conquistato anche quella di 48 Ore. Sono quasi 5 i minuti recuperati a Lategan, ora distante 6'54'' anche considerando i 4 minuti di penalità inflitti al padrone di casa. A completare una giornata perfetta per Toyota la terza posizione di Yacopini: tripletta per la casa giapponese.

Capitolo moto. Una sola giornata di appannamento in una Dakar ai limiti della perfezione: dopo i problemi al roadbook della scorsa tappa, Daniel Sanders torna a dominare centrando un clamoroso poker. Quattro prove vinte sulle 5 disputate e allungo importante in classifica generale: può essere veramente la volta buona per l'australiano della KTM, a caccia della prima affermazione nel rally raid più difficile al mondo. Il primo inseguitore, Tosha Schareina, si trova a 13'26'' con lo spagnolo che si è battuto fino all'ultimo km superato di soli 15 secondi. Terza piazza nella generale per la Hero di Ross Branch, ad oltre 26 minuti: giornataccia per il campione del mondo in carica, fuori dalla top 10. La Dakar prosegue con la quinta tappa: si va da Alula ad Hail per 492km, 428 cronometrati.