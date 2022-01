Dakar, tappa 7: Van Beveren passa in testa, fuori Sanders

La tappa 7 della Dakar porta tre novità nella categoria moto, di cui due pesanti. Per la prima volta in questa edizione vince Cornejo - con 44" su Kevin Benavides e 2' 51" su Barreda - ma le notizie vere sono il ritiro di Sanders e lo sbarco in vetta di Van Beveren. Al francese basta chiudere 10° nella Riyad-Al Dawadimi odierna per salire dal 4° al primo posto della classifica: il tutto grazie alla giornata storta dell'ex apripista Sunderland, che incassa quasi 26' da Cornejo e finisce fuori pure dal podio della generale. Composto, oltre che da Van Beveren, da Walkner - anche lui in sordina e staccato di 5' 12" - e da Kevin Benavides, che grazie alla grande prova di giornata è impennato fino a 5' 23" dal capolista.

Nelle auto prosegue il dominio assoluto di Al Attiyah, al suo quarto successo in 8 prove: il qatariota vince con 4' 37" su Al Rajhi, che nella generale lo segue a 53' 31" ed è l'unico rivale ad avere meno di un'ora di ritardo.