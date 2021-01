Dakar: vittoria di tappa per Sunderland e Al-Attiyah

Brilla la KTM nell'undicesima tappa della Dakar. Il protagonista di giornata è Sam Sunderland che centra la prima vittoria di tappa e tiene aperto uno spiraglio per la vittoria finale. Il pilota britannico ha infatti ridotto a poco più di 4 minuti il ritardo dall'argentino Benavides. Un margine che il pilota della Honda dovrà saper gestire negli ultimi 225 chilometri della tappa di domani. Detto della vittoria di Sunderland, non è stato da meno Pablo Quintanilla. Il portacolori dell'Husqvarna ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 2'40".





Giornata da dimenticare invece per Joan Barreda. Il pilota spagnolo era al comando della gara, quando ha commesso un clamoroso errore. Barreda non si è fermato al rifornimento, tra l'altro obbligatorio e al km 267 ha finito la benzina ed è stato costretto al ritiro. Non sono mancate le sorprese anche nelle auto. Il francese Peterhansel ha dominato gran parte della penultima tappa ma proprio nel finale è stato scavalcato da Nasser Al-Attiyah. Il portacolori di casa Toyota ha centrato la quinta vittoria di tappa con un vantaggio di 1' 56" sul leader della classifica generale Terzo posto per un combattivo Carlos Sainz che ha chiuso con un ritardo di 2' 26". E' vero che alla Dakar non bisogna mai dare nulla per scontato ma il vantaggio di Peterhansel sembra più che rassicurante. Il pluricampione francese parte con oltre 15 minuti di margine su Nasser Al-Attiyah e salvo clamorose sorprese, Peterhansel è pronto a mettere la firma sulla vittoria, numero 14 nel rally raid più famoso del mondo.