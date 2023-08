Desafio Ruta 40: Al-Attiyah comanda tra le auto

Giunta al suo quarto anno, la Desafio Ruta 40 si conferma come una delle gare principali in avvicinamento alla prossima Dakar. La corsa argentina, secondo appuntamento delle Dakar Series, serve ai team ufficiali per affinare la preparazione di mezzi e piloti in vista del rally raid più importante al mondo. Sei tappe per una distanza totale di 3600km di cui 1600 cronometrati: percorsi che ricalcano quelli della Dakar, anche se con condizioni climatiche differenti. Non mancano poi i grandi protagonisti, a partire dalle auto: dopo aver già conquistato il prologo de La Rioja, Nasser Al-Attiyah si è imposto anche nella prima tappa. Il principe qatariota, al volante della Toyota e vincitore dell'ultima edizione della Dakar, comanda in classifica generale con 1:06 di vantaggio sull'Overdrive di Al Rajhi. Già staccati gli altri: l'argentino Halpern con la Mini è terzo in classifica ma ad oltre 4 minuti di ritardo.

Ancora tutto aperto invece tra le moto dove il padrone di casa Kevin Benavides – re della Dakar 2023 – è distante appena 17 secondi dalla Honda dello spagnolo Tosha Schareina. Sul gradino più basso del podio il francese Van Beveren, sempre su Honda, ad oltre un minuto e mezzo dal compagno di squadra. Dopo il circuito ad anello a La Rioja, la carovana della Desafio Ruta 40 comincerà a muoversi lungo l'Argentina con la seconda tappa. Quasi 340km per spostarsi dal nord-ovest del paese verso Belen, nella provincia di Catamarca.