In Motogp si è chiusa a Valencia l'ultima giornata di qualifiche per la stagione 2021: dominio Ducati con pole per la Ducati di Jorge Martin e Bagnaia e Miller a completare la prima fila.

Quarta fila per Valentino all'ultima uscita della sua infinita carriera. In Moto2 exploit di Simone Corsi con la MV Agusta. In Moto3 sarà il Campione del Mondo 2021, Pedro Acosta, a partire dalla prima posizione.