DTM: è doppietta Audi a Imola

René Rast e Ricardo Feller sono i due piloti ad aggiudicarsi le due prove del DTM di Imola. Il pilota tedesco s'impone dopo un'ora di gara molto combattuta e con un pit stop obbligatorio per ogni pilota. Rast partiva dalla pole position e domina gara1 fino alla fine. Decisiva la partenza con il pilota del Team ABT abile a tenersi alle spalle Nico Muller. Sotto la bandiera a scacchi arriva aun vittoria per 3,8 secondi. Sul terzo gradino del podio la Lamborghini di Mirko Bortolotti. L'italiano partiva dalla 16' posizione a causa di una penalità. Bortolotti ha spinto moltissimo recuperando ben 13 posizioni. Quarto posto per l'austriaco Thomas Preinin che precede il sudafricano Kelvin van der Linde. Non è mancato lo spettacolo nemmeno in gara2. Alla fine festeggia lo svizzero Ricardo Feller. Il pilota dell'Audi partiva davanti a tutti e con una gara senza sbavature si prende la vittoria finale. Decisiva la gestione in occasione della safety car entrata per il contatto tra Ineichen e Preining. Alla ripresa i contatti avvenuti hanno portato al ritiro di Fraga e Rast vincitore di gara1. Feller si è portato in testa alla corsa centrando il primo successo stagionale davanti a Gore. Terzo gradino del podio per Marco Wittmann. Dopo tre gare in testa alla classifica DTM c'è' sempre il sudafricano Sehldon van der Linde con 80 punti davanti a Mirko Bortoloetti, che dopo il terzo posto in gara1, ha chiuso gara2 in decima posizione. Bortolotti insegue a 68 punti procedendo Nico Muller a 62. Prossima tappa del DTM il 2 e 3 luglio a Norimberga per il quarto appuntamento del calendario.