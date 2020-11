E' morto Silvio Stefanelli

Il mondo dei motori è in lutto. E' morto dopo una lunga malattia Silvio Stefanelli, 56 anni navigatore simbolo del rally sammarinese. Da oltre 30 anni tesserato Fams, la carriera di Silvio Stefanelli cominciò nel lontano 1990, come navigatore di Filippo Reggini al San Marino rally. Un' escalation continua che lo ha portato a correre 241 gare, con 12 vittorie.





Stefanelli ha corso al fianco dei più grandi pioti del panorama nazionale e internazionale. Premiato con la medaglia d'oro al merito sportivo, Silvio Stefanelli è stato navigatore di Massimo Ercolani, Daniele Ceccoli, Paolo Valli, Jader Vagnini e Loris Baldacci con il quale partecipò al campionato del mondo gruppo N. Silvio Stefanelli è stato anche navigatore di Sandro Munari in diverse edizioni del RallyLegend. Tra le vittore più belle, il successo ottenuto nel 2016 da navigatore di Guliano Calzolari al 'Lahti Historic Rally' in Finlandia, gara valevole per il Campionato Europeo Rally Storici.