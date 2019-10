Enduro, la TGE San Marino chiude il campionato italiano con tre podi

Il campionato italiano major di enduro si chiude con la prova di Spoleto e per la TGE San Marino è incetta di podi, sia di giornata che nella generale. Quasi totalmente biancazzurro quello della Superveteran 2T, con Marino Capicchioni e Fabio Stolfi che non riescono a dare l'assalto al primo posto e sono 2° e 3°, in gara come in classifica. Discorso simile, nella Expert 300 2T, per Marco Bettini, che si presenta da terzo della classe, chiude l'appuntamento al terzo posto e terzo rimane. Bronzo di giornata anche nella Expert 450 con Michele Brisigotti che però resta giù dal podio della generale: fatale il ritiro nella tappa precedente, dovuto a un problema alla moto. Nella Superveteran 4T 4° posto di Claudio Lanci, mentre nella Expert 250 2T Fabrizio Muccioli va ko per colpa di un piccolo infortunio: in classifica generale, i due chiudono rispettivamente 6° e 8°. All'appello manca Cristian Monaldi che a causa di una serie di problemi fisici non è riuscito a portare a termine la stagione.