Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di Aragon, quindicesima tappa del Motomondiale. Il pilota Ducati del team Gresini ha superato all'ultimo giro Francesco Bagnaia che si è dovuto accontentare del secondo posto. Completa il podio lo spagnolo Aleix Espargarò in sella all'Aprilia. Per Bastianini si tratta della quarta vittoria stagionale mentre Bagnania approfitta del ritiro di Quartararo per riaprire il mondiale. Il pilota francese mantiene il primato ma ora Bagnaia è a soli 10 punti.