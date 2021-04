Extreme E, Arabia Saudita: il team Rosberg batte quello di Hamilton

E' scattata dall'Arabia Saudita la prima edizione della Extreme E, il rally destinato ai Suv elettrici con equipaggi misti. Una due giorni da sette prove sui percorsi sabbiosi del deserto arabo e che ha visto il team di Nico Rosberg imporsi nella prima gara del campionato. La squadra dell'ex campione del mondo di Formula 1 nel 2016, composta dallo svedese Johan Kristoffersen e dall'australiana Molly Taylor, ha battuto in volata quella dell'attuale iridato Lewis Hamilton – la X44 – con Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez. Terzo posto per il team Andretti di Timmy Hansen e Catie Munnings che è salito sul podio a discapito di quello di Sainz dove, oltre al 3 volte vincitore della Dakar, è presente anche la motociclista spagnola Laia Sanz.









Rosberg conquista – dunque - i primi 35 punti e “avverte” l'ex compagno in Mercedes Hamilton: sarà una stagione divertente, entusiasmante ma anche estremamente combattuta. L'Extreme E è nata per sensibilizzare i tifosi sulle problematiche ambientali promuovendo la mobilità elettrica e, dopo l'Arabia Saudita, si sposterà in Senegal a fine maggio. Gli altri appuntamenti saranno, invece, in Groenlandia, Amazzonia brasiliana e Terra del Fuoco argentina. Debutto che è filato liscio, nonostante alcuni spettacolari incidenti ma il promoter Alejandro Agag – che già organizza la Formula E – ha tranquillizzato tutti sul discorso sicurezza.