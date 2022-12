FIM Awards: a Rimini tutti i campioni del mondo 2022, standing ovation per Valentino Rossi

Valentino Rossi

Rimini diventa – per una notte – il centro del mondo per il motociclismo. Merito dei FIM Awards, la cerimonia organizzata dalla Federazione Internazionale per celebrare tutti gli iridati della stagione 2022. Numerosi gli ospiti presenti al Palacongressi, uno su tutti però si è preso la scena: Valentino Rossi. Il “Dottore”, nove volte campione del mondo, è stato premiato con un riconoscimento alla carriera e accompagnato da una standing ovation infinita da parte del pubblico. Nonostante il ritiro, Vale resta sempre nel cuore degli appassionati. “A Rimini si respira motociclismo da sempre” - le parole del 46 di Tavullia - “sono vicino a casa ed è un enorme piacere essere qui”.

Oltre alle leggende, anche tutti i neo-campioni del mondo nelle varie discipline e categorie FIM: circuit racing, motocross, trial, enduro, track racing, cross country. A loro è andata la medaglia d'oro. Riflettori puntati su Pecco Bagnaia, iridato in MotoGP dopo una stupenda rimonta su Fabio Quartararo. Al pari di Rossi, il pilota torinese è stato il più acclamato in questa serata di gala e non poteva che essere così: Bagnaia è riuscito nell'impresa di riportare sul tetto del mondo la Ducati e il tricolore italiano, per una doppietta che mancava addirittura da 50 anni con Giacomo Agostini e la MV Agusta. Ducati protagonista anche in Superbike con il successo dello spagnolo Alvaro Bautista mentre l'Italia è tornata sul palco riminese per la premiazione dell'EnduroGP con il giovanissimo Andrea Verona, campione del mondo con il team GASGAS a soli 23 anni.