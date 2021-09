Scontro in pista a Monza tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, durante il Gran Premio d'Italia di F1. I due sfidanti per il titolo si son speronati in curva finendo entrambi sulla ghiaia con la Red Bull dell'olandese sopra alla Mercedes del campione del mondo salvo per miracolo grazie al nuovo sistema di protezione del cupolino detto Halo. Entrambi sono fuori gara.