GP Austria: pole record per Martin

Pole record di Jorge Martin in Austria. A Zeltweg lo spagnolo della Ducati Pramac fa registrare il miglior tempo delle qualifiche e stabilisce il nuovo primato del circuito in 1'27.748. Grande prestazione dello spagnolo, nonostante un problema a un dito a causa di un incidente domestico. Alle spalle di Martin ci sono Pecco Bagnaia, secondo a 141 millesimi con la Ducati ufficiale. Terzo tempo per Marc Marquez a 544 millesimi su Ducati Gresini.

Per la prima volta in questa stagione Martin, Bagnaia e Marc Marquez partiranno dalla prima fila. Terza fila tutta italiana con Enea Bastianini settimo a precedere Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi.