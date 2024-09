GP San Marino: Bagnaia in pole, prima fila tutta italiana

Prima fila tutta italiana in MotoGP nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante il dolore dopo la caduta di Aragon, Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position e partirà davanti a tutti sia nella Sprint - in programma questo pomeriggio alle ore 15 - che nella gara di domenica alle 14. Alle spalle del campione del mondo in carica ci sono altre due Ducati: la Pramac di un super Franco Morbidelli e la VR46 di Marco Bezzecchi, in cerca di riscatto "a casa" dopo una stagione complicata. Solo 4° il leader del mondiale Jorge Martin, ottavo Enea Bastianini con la Ducati ufficiale. Protagonista di una caduta che non gli ha consentito di migliorare il suo crono negli ultimi minuti, invece, Marc Marquez che scatterà dalla nona casella in griglia.