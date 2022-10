Gp San Marino e Riviera Rimini: nel 2023 si corre il 10 settembre

Soddisfazione al Misano World Circuit per il calendario provvisorio 2023 della MotoGP che fissa al 10 settembre la prossima edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, il quattordicesimo appuntamento dei ventuno al momento previsti nella prossima stagione. "È giunto al risultato auspicato il dialogo con Dorna - dicono i promotori in una nota - con la richiesta di posticipare la data di inizio settembre fissata quest'anno e che sapevamo provvisoria. Grazie a Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sport, per la consueta attenzione riservataci. Torniamo quindi alla tradizionale seconda settimana di settembre come auspicavano i comuni della costa, facendosi tramite delle richieste degli operatori turistici. Una data, domenica 10, più in sintonia con il desiderio di allungare la stagione turistica per proporre uno dei più importanti eventi del calendario sportivo mondiale in una settimana favorevole".

Già al termine della stagione 2022, a novembre, sarà avviata la prevendita per la sfida della classe regina delle due ruote sul circuito romagnolo. "Dal 2007 e ininterrottamente - aggiungono i promotori - con addirittura due appuntamenti nel 2020 e 2021, la MotoGP ha posizionato il territorio sotto i riflettori di tutto il mondo ed ha generato un indotto economico rilevante in una porzione strategica della stagione turistica. C'è ampio margine di miglioramento se in questi mesi tutte le realtà implicate con l'industria dell'accoglienza, col supporto delle Amministrazioni e di Misano World Circuit - concludono - sapranno lavorare insieme per mettere a punto pacchetti turistici legati all'evento ed incrementare così il rilievo economico complessivo".