Il finlandese Mikko Heikkila ha vinto il San Marino Rally

Il finlandese Mikko Heikkila ha vinto la 52esima edizione del San Marino Rally, quarto appuntamento del campionato italiano terra. Il portacolori della Toyota Yaris Rally2 ha dominato la gara aggiudicandosi 4 delle nove prove speciali in programma. Per Heikkila si tratta della seconda vittoria stagionale che vale anche il secondo posto in classifica generale. Come da tradizione il San Marino si è confermato bello, impegnativo, un rally che ha dispensato colpi di scena a ripetizione. Il successo del pilota finlandese è stato sicuramente agevolato dai ritiri di Umberto Scandola e Alberto Battistolli. Nel corso della terza prova, il pilota veronese ha toccato un altra vettura ferma lungo il percorso, danneggiando una ruota posteriore ed è stato costretto al ritiro. Stessa sorte per Battistolli che si è capottato nella prova speciale di Lunano. L'unico che ha provato ad impensierire Heikkila, è stato Tommaso Ciuffi, al debutto con la Skoda Fabia, versione RS. Il pilota fiorentino ha fatto segnare il miglior tempo nella PS 8, poi è stato bravo a gestire un secondo posto che vale il primato nella classifica del Tricolore Terra. A completare il podio del San Marino Rally, il campione nazionale austriaco Simon Wagner autore di una grande rimonta, contrassegnata dal miglior tempo in due tratti cronometrati. Quarto e quinto posto per le Skoda Fabia di due equipaggi italiani, Enrico Oldrati, navigato da Giacomo Ciucci e Matteo Gamba con alle note, Nicolò Gonella. Da segnalare il settimo posto assoluto del giovane Matteo Fontana al volante di una Ford Fiesta. Bene anche i piloti di casa. Nono posto per il riminese Angelo Pucci Grossi e dodicesimo per il sammarinese Jader Vagnini con una Skoda Fabia Rally2 “prima serie”. Un rally entusiasmante e una classifica generale sempre più avvincente con quattro piloti in appena 5 punti. Tommaso Ciuffi con 39 precede nell’ordine Mikko Heikkila, Umberto Scandola e Alberto Battistolli. Prossimo appuntamento del Tricolore Terra, il 27 ottobre, con il rally del Vermentino.