Il rally di San Marino si correrà il 5 settembre

Il rally di San Marino in programma l' 11 e 12 luglio verrà quasi sicuramente recuperato sabato 5 settembre. Il presidente della Fams, Paolo Valli e i vertici di Aci Sport sono al lavoro per verificare la disponibilità di tutte le parti in causa e poter cosi fissare la nuova data. La 48esima edizione del San Marino Rally dovrebbe essere la prima gara su terra del nuovo calendario tricolore. Un campionato italiano che si disputerà con un massimo di 4 o 5 gare, considerato che il rally Liburna è stato definitivamente cancellato.