Il San Marino Rally si correrà il 13 luglio, protagonista nel CIRT

Quasi 100 gare, da Nord a Sud. Il 2025 dei rally italiani si conferma, come sempre, di altissimo livello. ACI Sport ha ufficializzato i calendari di numerosi campionati, a partire dal Tricolore Terra con il Rally di San Marino grande protagonista. La gara, organizzata dalla FAMS e giunta alla 53^ edizione, si correrà il prossimo 13 luglio e sarà il penultimo appuntamento del CIRT, oltre ad essere valido anche per lo Junior. Lo scorso anno vinse il finlandese Mikko Heikkila davanti a Ciuffi e Wagner. Sono 6 i round in programma: apertura a Foligno il 9 marzo, chiusura con il Rally dei Nuraghi e del Vermentino il 28 settembre. Questa sarà la seconda volta in Sardegna per il Terra perché l'8 giugno - proprio prima del San Marino - ci sarà una tappa dedicata agli specialisti delle strade bianche nel contesto del Mondiale WRC. Le altre due gare al Val d'Orcia e all'Adriatico: campione in carica il “figlio d'arte” Alberto Battistolli.

Sette, invece, gli appuntamenti per il Campionato Italiano Assoluto. Uno al mese, ad eccezione della sosta estiva prevista ad agosto: si parte il 23 marzo con il Ciocco, si chiude il 19 ottobre con il Rally di Sanremo. Nella Città dei Fiori ci sarà il coefficiente maggiorato così come al Targa Florio a maggio e al Roma Capitale a luglio. Promettono spettacolo anche il Rally del Piemonte, il Due Valli in Veneto e il Rally del Lazio. Aperta la caccia ad Andrea Crugnola, vincitore degli ultimi tre CIAR.

Diverse novità nel Trofeo Italiano Rally, ampliato a 9 gare in totale e sviluppato da aprile ad ottobre. Entrano in calendario la Coppa Valtellina, le Valli Ossolane e il Rally della Lanterna che la scorsa stagione aveva ospitato le finali di Coppa Italia. Nel 2025 cambia la sede: il 16 novembre i migliori piloti privati si daranno battaglia nel Rally Tirreno-Messina.