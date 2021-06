Il San Marino Rally va in archivio con grandi soddisfazioni per la Scuderia San Marino

Il 49° San Marino Rally appartiene ormai al passato. Molti portacolori della Scuderia San Marino lo ricorderanno con il sorriso: nelle moderne Gasperoni – Simoncini che hanno conquistato la vittoria di classe R3T, Salvatore Tontini e Sergio Toccaceli terzi nella R3C, Diego Zanotti sul terzo gradino del podio nella N5 assieme a Francesco Garosci. Grandi sorrisi nella CRZ per Ercolani - Conti e Macina – Manzaroli che tornano a casa con dei bellissimi trofei. Nelle storiche week-end indimenticabile per Pelliccioni- Selva, terzi assoluti e primi tra le 2 Ruote Motrici. Molto bene anche il Lupo Giuliano Calzolari e Pino Muccioli che hanno conquistato ottimi piazzamenti ed altri ragazzi che sono comunque riusciti a dare il meglio e vivere una bellissima esperienza. Il San Marino verrà ricordato con un po’ di amarezza invece dai navigatori Massimo Bizzocchi e Mirco Gabrielli costretti al ritiro nelle battute finali mentre si stavano esprimendo al meglio. Domenica difficile pure per Matteo Pelliccioni che si è capottato domenica mattina e per altri che purtroppo sono stati bersagliati dalla sfortuna. Il Presidente della Scuderia San Marino, Sergio Toccaceli, esprime la sua soddisfazione. “Il San Marino Rally è andato in archivio. Ci siamo divertiti, eravamo presenti in tanti ed è stata una bella esperienza per tutti noi. Ringrazio, a nome della Scuderia San Marino, la FAMS, le istituzioni e quanti si sono impegnati per l’ottima riuscita di questo evento. Personalmente sono contento del risultato conquistato con Tontini e da quanto hanno fatto i tesserati della Scuderia San Marino. Anche quest’anno sono riusciti a tenere alti i nostri colori e si sono distinti per passione, impegno e sano spirito sportivo”.