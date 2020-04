Leclerc domina nella F1 Virtuale, Gunther nella FormulaE

Lo chiamano “il Predestinato” e Charles Leclerc sembra esserlo in qualsiasi caso. Sia con una vera monoposto di Formula 1 che con un simulatore nelle gare virtuali. Il monegasco si conferma imbattibile ai videogame e, dopo il successo all'esordio in Australia, bissa anche nel Gran Premio Virtuale della Cina. Sul circuito di Shanghai, il giovanissimo pilota Ferrari fa il vuoto fin da subito. Concentrazione massima, assistenza degli ingegneri sul consumo gomme e sulla benzina e dialoghi in italiano, francese ed inglese. Più di venti giri solo davanti a tutti, poi il tentativo di rientro dell'anglo thailandese Alexander Albon con la Red Bull. Nulla da fare però: Leclerc resiste e si porta a casa anche questa gara elettronica. A chiudere il podio Zhou su Renault dopo la penalità inflitta a Stoffel Vandoorne. Tra quelli che si è divertito di più c'è stato sicuramente Ciro Immobile: il capocannoniere della Serie A, all'esordio con il joystick, chiude diciassettesimo con l'Alpha Tauri dopo qualche contatto di troppo in partenza. Coincidenza: 17 come il suo numero di maglia alla Lazio.

Vuole seguire le orme di Leclerc – parlando sempre di sport virtuali - anche Maximilian Gunther, vincitore del primo round della “Race at Home Challenge”, sfida al simulatore organizzata dalla Formula E per supportare Unicef durante la pandemia di Covid-19. Il tedesco della BMW i Andretti ha chiuso davanti a tutti nella test race di Montecarlo battendo ancora Vandoorne – protagonista anche qui – su Mercedes e Andrè Lotterer su Porsche.

Mentre i piloti si divertono e fanno divertire da casa, poi, la Formula 1 sta pensando a come iniziare la sua stagione e garantire un numero minimo di gare. E a proposito di ciò il direttore del circuito di Silverstone Stuart Pringle ha proposto di organizzare 2 Gran Premi consecutivi sul tracciato inglese. “Abbiamo competenze e conoscenze per farlo” - ha affermato Pringle. Sarebbe la prima volta nella storia del circus.