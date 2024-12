Luca Bernardi nel mondiale MotoE 2025

Nuova avventura per Luca Bernardi. Il pilota sammarinese sarà al via del prossimo mondiale MotoE per la stagione 2025. Bernardi sarà compagno di squadra di Alessandro Zaccone in sella alla moto del team Aruba Cloud. La prima gara del 2025 è in programma per il 10 maggio a Le Mans. Il 13 settembre l'appuntamento di Misano con il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

"Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia Aruba e sono certo di potermi integrare subito bene in questa nuova squadra - ha detto il pilota sammarinese - Sarà per me una nuova avventura con una nuova moto e delle nuove gomme ma cercherò subito di fare il massimo per trovare un buon feeling. La considero una stagione di apprendistato per crescere e comprendere la categoria cercando comunque di divertirci ed ottenere risultati importanti”.