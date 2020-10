Mille Miglia: torna a San Marino la corsa più bella del mondo

“Rinunciare alla 1000 Miglia è stato un errore. 38 edizioni e, in 37 di queste, le auto hanno attraversato il nostro paese” - le parole del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini alla presentazione rispecchiano ciò che è ed è stata per la Repubblica di San Marino quella che viene definita come “la corsa più bella del mondo”. Dopo un anno di assenza, la “Freccia Rossa” torna a passare sul Titano. Lo farà venerdì 23 ottobre, in occasione della seconda tappa, con le vetture che transiteranno lungo le strade sammarinesi entrando in via Tre Settembre dalle ore 8:15. Da Borgo Maggiore, poi, la salita fino alle vie del Centro Storico con il celebre controllo a timbro in Piazza della Libertà. Le auto lasceranno poi San Marino in direzione di Monte Grimano Terme per continuare la seconda giornata di gara che si concluderà a Roma.





Quattro tappe per una "1000 Miglia" sicuramente atipica, non più corsa in primavera ma in autunno per un'edizione, la trentottesima, fortemente condizionata dall'emergenza Covid. Alla partenza saranno comunque presenti più di 400 auto storiche. Prima, dalle 7 del mattino, la Repubblica sarà anche cornice del passaggio del “Ferrari Tribute to Mille Miglia” - giunto alla sua decima edizione – e dall'esordio di una sfilata tutta nuova, la “Supercar Owners Circle 1000 Miglia Experience”. La “Freccia Rossa” è la rievocazione di una gara disputata per trent'anni - dal '27 al '57 - una corsa avventurosa e mitica che unisce l'Italia attraverso tanti storici comuni uscendo solo una volta dal territorio del Bel Paese, proprio a San Marino che si prepara a riabbracciare la 1000 Miglia.