Misano: cominciato il count down verso la gara del 15 settembre

La presentazione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini all’insegna delle strategie per il suo sviluppo futuro: da straordinario evento sportivo a link commerciale per il sistema turistico, alla conquista di nuovi mercati nazionali e internazionali.

La presentazione al circuito di Misano alla presenza dei vertici istituzionali sammarinesi, con i Segretari Podeschi e Michelotti.

Tra le tante iniziative la MotoGP Parade giovedì 12 settembre a San Marino in Piazzale dello Stradone. Le contrade del centro storico si trasformano in un circuito per il pre event ufficiale del Gran Premio con una sfilata di moto e piloti delle quattro classi. Al via per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up), per la MotoGP Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) e infine per MotoE Niccolo Canepa (LCR E-Team) e Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE). Partenza prevista da Piazzale dello Stradone. I piloti, preceduti dalla safety car ufficiale della MotoGP, arriveranno in piazzale della Libertà per far assaporare al pubblico una vera esperienza da paddock, un’occasione per autografi e foto con i fans prima di tornare in circuito.