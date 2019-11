Motocross: Bryan Toccaceli coach di un team di giovani piloti

Bryan Toccaceli

Non cambia la sede di presentazione. Bryan Toccaceli ha spesso tolto il velo alle sue Moto al Rose'n Bowl di San Marino, e da li è ripartito per rendere pubblico il suo nuovo ruolo: coach capitano di un Team di giovani piloti di Motocross. E' infatti partito il conto alla rovescia per la settima edizione del "Motocross dei Comuni", evento motociclistico a squadre, organizzato dal motoclub Ippogrifo di Fermo con il patrocinio del Comune, che verrà ospitato sabato 26 e domenica 27 ottobre al Crossodromo Cross Park Monterosato di Fermo. Evento sportivo che vedrà la partecipazione di compagini in rappresentanza di ben 20 Comuni da tutta Italia, con 6 piloti per ciascuna squadra (3 top rider e 3 amatori), che torna per la terza volta sul circuito fermano.

Un evento di grande rilievo sportivo perché rappresenta, su scala nazionale, quello che è il Motocross delle Nazioni. Il Team San Marino coach capitano Bryan Toccaceli che avrà il compito di guidare con le sue idee i suoi consigli sei giovani piloti: si tratta dei fratelli Andrea e Simone Gorini, Micol Pacini, Gianmarco Cenerelli, Filippo Magnani e Nicola Tamagnini.