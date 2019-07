Motocross femminile: Courtney Duncan vince ancora in Repubblica Ceca

il servizio di Alessandro Ciacci

Il terzo round del Mondiale Motocross femminile parla ancora una volta neozelandese. Courtney Duncan su Kawasaki ha vinto la prova della Repubblica Ceca aggiudicandosi sia gara-1 che gara-2. Bottino pieno e 50 punti per la 23enne che con questo super risultato ha esteso il suo vantaggio in campionato a 14 punti su Nancy Van de Ven, 139 a 125. Gara dominata dalla Duncan, in testa dal primo giro. Dietro di lei si crea subito il vuoto con la Van de Ven che riesce a chiudere seconda in gara-1 ma in gara-2 perde qualche secondo di troppo ed è solo quarta, collezionando comunque 40 punti. Gli stessi della tedesca Larissa Papenmeier su Yamaha, grande rivelazione del weekend ceco. La migliore delle italiane è Francesca Nocera, nona in gara-1 e settima in gara-2 con la Suzuki.

WMX - Mondiale Motocross Femminile - che ora va in vacanza con i motori che si riaccenderanno l'8 settembre con il quarto round in Turchia prima della gran chiusura nel Bel Paese, il 22 settembre ad Imola.