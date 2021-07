Motocross Vintage, annullate le prove libere alla Baldasserona causa maltempo

Avrebbero dovuto tenersi questo pomeriggio le prove libere del quinto round del tricolore motocross vintage alla Baldasserona di Borgo Maggiore. A causa della pioggia abbattutasi sul Titano nelle ultime ore, gli organizzatori dell'evento – tra questi il San Marino Motoclub, Motoclub Valconca e il Cereta Racing Team – hanno deciso di annullare le prove; in forse, nel caso in cui le condizioni di maltempo dovessero protrarsi, anche le manche di domenica. 160 gli iscritti per un appuntamento molto atteso tra tutti gli appassionati della corsa, che ammette al via solo moto costruite prima del 1989.