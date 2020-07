E' ufficiale la cancellazione del GP delle Americhe. La gara, inizialmente rinviata, ma con la speranza di poterla recuperare ora stata definitivamente annullata. FIM, IRTA e Dorna Sports hanno deciso per la cancellazione a causa dell'epidemia di coronavirus in corso e per le conseguenti complicazioni. L'organizzazione dell'evento è già al lavoro per il 2021 per cercare di inserire la gara ad aprile del prossimo anno.