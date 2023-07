MXGP, in Finlandia Febvre fa 5 in fila. In MX2 Adamo allunga in vetta

Sempre più vincente, sempre più lontano dal titolo. In Finlandia Romain Febvre fa primo e secondo e vince il suo 5° gran premio consecutivo, ma di fatto la distanza dalla vetta della MXGP resta invariata. Perché il capoclassifica Jorge Prado a sua volta fa primo e terzo e cede appena un punto al rivale, mantenendosi a +98: a 5 tappe dal termine, salvo disastri gli sarà sufficiente proseguire nella linea adottata nelle ultime 5, quella dell'amministrazione. Prado e Febvre occupano tutti e tre i podi di giornata: in quest'ordine nella gara di qualifica, con Fernandez – fuori per infortunio nel gran premio vero e proprio – a chiudere il podio. In ordine invertito invece in gara 1, nella quale tra loro si piazza Seewer. Lo svizzero parte al comando e non s'arrende nemmeno quando, dopo pochi giri, subisce il sorpasso di Febvre, bravo a prendersi un margine minimo, ma sufficiente. Dietro di loro Prado, che in gara2 prende subito il largo e resiste ai tentativi di rientrare di Febvre, al quale il secondo posto davanti a Coldenhoff è comunque abbastanza per il pokerissimo di vittorie in fila. A Vantaa si è rivisto anche Jeffrey Herlings, fuori da 4 gran premi e mezzo per un infortunio che di fatto l'ha tolto dalla corsa al titolo: per lui, un 8° e un incoraggiante 4° posto.

Se la MXGP pare in ghiaccio da tempo, in MX2 Andrea Adamo potrebbe aver trovato lo strappo decisivo proprio in Finlandia: l'azzurro fa doppietta e si porta a +60 sul suo primo inseguitore, il belga Jago Geerts, infortunatosi nella gara di qualifica. Di fatto Adamo è in vetta con un GP di vantaggio, con 5 ancora da disputare: nulla di definitivo ma il primo successo italiano post Cairoli, ora, è qualcosa in più di una semplice speranza.