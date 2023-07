MXGP, Repubblica Ceca: tris di Febvre, Prado mantiene la vetta

Non si ferma più Romain Febvre. Dai due anni senza vittoria a prendersene tre di fila nel 2023, il passo è breve. Dopo i due successi in terra indonesiana, il francese si ripete anche al rientro in Europa e conquista il GP della Repubblica Ceca, sul tracciato di Loket. L'alfiere Kawasaki costruisce il tutto nella prima manche quando scatta alle spalle di Prado – primo in qualifica – e Seewer ma si prende in fretta la vetta. Ritmo forsennato per Febvre, insostenibile per tutti gli altri. Solo negli ultimi giri Seewer prova a tornare sotto rosicchiando il gap, ma non basta. La seconda manche invece vede lo stesso Febvre ancora in testa e ancora in lotta con Seewer, ma nel finale sale in cattedra una sorpresa, l'olandese Vlaanderen. Il pilota della Yamaha è il più bravo a non commettere errori e prendersi una clamorosa vittoria di manche. A Febvre invece basta il 4° posto per prendersi il successo generale con 43 punti.

Positivo il rientro del campione del mondo Tim Gajser, assente nella prima parte di stagione a causa di una frattura al femore. Nono in gara1, quinto in gara2. A sorridere poi è ancora Jorge Prado che continua a collezionare piazzamenti importanti per mantenere la leadership nella MXGP: lo spagnolo della Gas Gas ha ancora 104 punti di vantaggio su Febvre.

Nella classe minore, la MX2, vince il belga Jago Geerts ma la tabella rossa da capoclassifica è ancora di uno straordinario Andrea Adamo che vince la seconda manche e resta in prima posizione, a +35 sull'olandese De Wolf.