MXGP, Turchia: Tim Gajser torna a vincere

La chiusura di un cerchio. L'ultima vittoria proprio in Turchia un anno fa, poi il grave infortunio al femore e le tante difficoltà a tornare al top. Ora Tim Gajser rivede nuovamente la luce, trionfando ancora in Turchia. Lo sloveno, campione del mondo in carica, ritrova il sorriso nel momento più delicato e si rilancia, soprattutto psicologicamente. Più in difficoltà, invece, l'attuale leader del mondiale motocross Jorge Prado. Solo 20 punti tra prima e seconda manche ma un vantaggio su Romain Febvre che resta comunque di tutto rispetto: +67 dopo 17 round e soprattutto quando ne mancano soltanto due alla fine di questa appassionante MXGP. Che vede lo stesso Prado chiudere addirittura in tredicesima posizione in gara1 con il successo di manche che va a Febvre davanti a Gajser e Renaux, autore di una gran rimonta. In gara2 sale in cattedra lo sloveno della Honda: grande spunto in partenza e poi fuga, né Renaux né Febvre riescono a tenere il passo. E allora Gajser si prende la vittoria generale del GP di Turchia. Prado invece continua ad accusare guai e noie alla sua GASGAS, dovendo accontentarsi di un mesto nono posto.

Anche in MX2 c'è una giornata complicata per il primo della classe: il siciliano Andrea Adamo chiude 11° la prima manche – dopo una scivolata, senza conseguenze – e 5° la seconda portandosi a casa solo 27 punti. E allora ad approfittarne è Liam Everts che vince e accorcia nella generale portandosi a -48 da Adamo. L'azzurro ha ancora il destino nelle proprie mani e tra due settimane si corre in casa, sullo storico tracciato di Maggiora.