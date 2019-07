Pastore vince la terza tappa del "Trofeo Enduro Husqvarna" a San Marino

155 partenti per 155 Husqvarna. Dopo il grande successo nelle prime due tappe dell'edizione 2019 del Trofeo Enduro riservate solamente al colosso svedese – con sede in Austria – a Rivanazzano e a Cairo Montenotte, San Marino e il Moto Club Titano hanno ospitato il terzo round, valido per il Campionato Italiano Monomarca. Un giro di circa 45km complessivi, da ripetere per 3 volte, con 2 prove speciali al suo interno: una Enduro Test in linea in località Canepa e un Cross Test su un terreno in contropendenza. Due test particolarmente apprezzati dai piloti, divisi in più categorie, in particolare la prima definita come “bergamasca”, aggettivo riservato alle migliori gare di Enduro in Italia.

Ottimo risultato per Lorenzo Fabbri, pilota del Moto Club Titano, che ha chiuso al secondo posto nella categoria 125 2tempi. Ci sono invece voluti 25 minuti e 46 secondi a Lorenzo Pastore per conquistare il primo posto assoluto in questo Trofeo Enduro Husqvarna. L'italiano, su una 250 4tempi, ha preceduto i connazionali Andrea Bassi e Marco Rovero, rispettivamente secondo e terzo a 6 e 29 secondi di ritardo.