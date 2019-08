Rally di Finlandia domina sempre più il leader del Mondiale Ott Tanak

Il Rally di Finlandia sembrava una questione tra Tanak e Latavala, invece, dopo le quattro prove del sabato pomeriggio, nessuno sembra in grado di tenere il ritmo del capoclassifica. Perfetto nel primo giorno di gara - 5 vittorie e primato – il pilota di casa è andato in difficoltà e si è progressivamente allontanato dal leader del mondiale, passando da 13” a 28” di ritardo. L'unico che in qualche modo resta nell'orbita dell'estone è l'altro finlandese, Lappi, uno tra i più positivi di questa tappa. Già venerdì aveva chiuso a una manciata di secondi dalla vetta, mentre stamattina accusava meno di 15” di ritardo. E nel pomeriggio è salito alla ribalta vincendo due delle quattro PS in programma, anche se in mezzo c'era stato il successo di Tanak a mantenere le distanze. Prima della PS19 Lappi era a 13” 9 dall'avversario, dopo l'ultima prova odierna però il distacco è salito di nuovo sopra i 16”. Terzo posto per Latvala, poi il vuoto: Mikkelsen – vincitore della PS19 – Ogier e Breen sono tutti a oltre 50”, mentre Neuville è sceso addirittura a 1' 19”. Per oggi basta così, domani invece sotto con le ultime 4 prove speciali: si chiude con la Power Stage delle 13:18.