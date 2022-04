Rally Sanremo: Andolfi batte Crugnola in rimonta

All'ottava prova speciale del Rally di Sanremo, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto, Andrea Crugnola aveva ben 19 secondi di vantaggio su Fabio Andolfi e sembrava indirizzato verso il secondo successo consecutivo dopo quello al Ciocco. Poi arriva il maltempo che mescola tutte le carte in tavola: il savonese, secondo, recupera negli ultimi due stage conquistando così la sua prima vittoria nel Tricolore. Al volante di una Skoda Fabia, Andolfi è riuscito a chiudere con solo 9 decimi di vantaggio sulla Citroen C3 di Crugnola, ma tanto basta. Il Sanremo, storia del rally dagli anni '70 ad oggi, va al pilota di casa che così si rilancia pure in classifica generale.

Al secondo posto - come detto - c'è Andrea Crugnola, quasi sempre in testa ma caduto nella parte finale. Prestazione che rimane comunque maiuscola per il varesino, uomo da battere in questo Campionato Italiano: 41 punti e Andolfi terzo a 24. A quota 29, secondo in classifica e terzo al Sanremo, c'è Damiano De Tommaso. Il pilota della Skoda Fabia chiude a 45 secondi dal leader, rallentato da una pesante toccata a metà tappa. Ancora peggio è andata a Giandomenico Basso e Craig Breen, entrambi costretti al ritiro: il campione in carica - fino a quel momento sui tempi dei primi - si ferma per aver aperto una ruota nella seconda giornata di gara mentre l'irlandese è stato abbandonato dalla sua Ford Fiesta per un guasto meccanico. CIAR che ora tornerà protagonista a fine giugno con l'edizione numero 106 della Targa Florio.