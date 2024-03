Rally Storico Foligno: vince "Lucky", bene i sammarinesi

Nel servizio l'intervista a Nemo Mazza, 2° class. Rally Storico Foligno

Riparte il Campionato Italiano Terra Storico e, come sempre, riparte con “Lucky” davanti a tutti. Luigi Battistolli ha dominato il Rally di Foligno, prova d'apertura. Sette speciali conquistate sulle 9 in programma per il campione italiano in carica, affiancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. Un successo ancora più prezioso considerando i problemi fisici ai polsi, che lo hanno accompagnato per tutto il weekend. Festeggia anche San Marino, però. Se “Lucky” - con la vittoria assoluta - si è preso anche il primato nel Quattro Ruote Motrici, quello tra le Due Ruote Motrici è di Nemo Mazza, 2° nelle generale con la Ford Escort RS. Oltre due minuti e mezzo di ritardo dal leader per il pilota biancazzurro, capace però di portare a casa uno degli stage disputati.

Sul gradino più basso del podio il romagnolo Andrea Succi con la BMW M3. In top ten, poi, ci sono altri 3 equipaggi sammarinesi: Bruno Pelliccioni - complice una penalità di 40 secondi - è 4° su Ford Escort, Corrado Costa è 7° su Opel Corsa, Renato Ambrosi 10° con la Golf GTI.

Nel servizio l'intervista a Nemo Mazza, 2° class. Rally Storico Foligno