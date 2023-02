Rally Svezia: Tanak si porta al comando

La mattinata del Rally di Svezia aveva lasciato un vantaggio di 3 secondi di Craig Breen su Ott Tanak. Di fatto lasciando apertissima la corsa al primato della classifica generale. Nella seconda parte di giornata, non mancano di certo le emozioni con l'estone della Ford Puma a recuperare secondi. La prima speciale del pomeriggio ha visto Thierry Neuville recuperare una posizione passando dalla sesta alla quinta a scapito di Evans. Il belga ha fatto la voce grossa nelle speciali successive piazzandosi davanti a tutti. A Tanak è bastato il secondo posto della speciale 13 per azzerare praticamente lo svantaggio da Breen e mettere la freccia alla Savar 2. Una prova che ha cambiato la classifica. Tanak al comando davanti a Breen e Neuville terzo, seppur a 28 secondi dal leader. La seconda tappa del Rally di Svezia si è chiusa con Tanak al comando davanti a Craig Breen. Anche l'ultima speciale di giornata è stata nel segno di Thierry Neuville, che si aggiudica ben tre delle quattro in programma e resta in terza posizione. Domani le ultime tre decisive prove speciali.