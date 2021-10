RallyLegend 2021: meno di una settimana al via

Mese di ottobre, tempo di RallyLegend. Da giovedì 7 a domenica 10, torna sul Titano quella che è diventata una delle manifestazioni sportive più importanti dell’anno, per presenza di pubblico, promozione del territorio e ricaduta economica. Sono 150 gli iscritti al RallyLegend 2021. Un elenco ricchissimo di campioni, grandi piloti e naturalmente macchine da sogno. Come sempre ci sarà tutta la storia dei rally, sulle speciali dell'antica Repubblica. Miki Biasion, due volte campione del mondo, sarà al via con una macchina esclusiva, la Hyundai i20 Coupè WRC. Aria di mondiale anche con la presenza di Craig Breen, pilota irlandese al volante di World Car degli anni ’90 e Loris Capirossi, appassionato di rally che sarà in gara con una Skoda Fabia R5 di ultima generazione. E poi ancora Gigi Galli, Francois Delecour, Franco Cunico e Tony Fassina al via con la Lancia Stratos bianca, con cui vinse da pilota privato, il rally di Sanremo del 1979. Due grandi protagonisti degli anni ’80 tornano a RallyLegend. Tonino Tognana, campione italiano del 1982 e Federico Ormezzano con l'inseparabile Talbot Lotus. Da citare, senza dubbio, la presenza di Simone Campedelli e del funambolico Paolo Diana con la sua Fiat 131 Abarth.









Numerosa come sempre la partecipazione degli equipaggi sammarinesi. Tra questi Loris Baldacci con una Porsche 911, Marcello Colombini, con la BMW M3 così come Stefano Rosati e la sua Talbot Lotus. Al via del rally Legend anche Stefano Valli con una Peugeot 207 S2000 mentre Paolo Valli farà gli onori di casa, pilotando la sua Delta S4. E poi come ogni anno, tanti appuntamenti al RallyLegend Village.

Si comincia giovedì 7 ottobre, alle 15.30, con la conferenza stampa di presentazione mentre alle 19 sarà la volta della Legend Parade, la passerella sul palco partenza dei “top drivers” Venerdì alle 19, il via della prima tappa del RallyLegend, un evento come sempre unico e inimitabile