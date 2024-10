RallyLegend, Piarulli: "Ci aspettiamo un'edizione da record con Fourmaux, Audi e la Dakar..."

L'intervista a Vito Piarulli

Oltre alla gara ci saranno tanti eventi collaterali in questa 22^ edizione di RallyLegend come spiegato da Vito Piarulli, uno degli organizzatori della manifestazione.

"Ci aspettiamo un grande RallyLegend perchè come al solito le aspettative sono molto alte, il pubblico in arrivo a San Marino penso che sia quello record almeno dai primi numeri che arrivano. Abbiamo dei contenuti nuovi, quest'anno ci siamo voluti concentrare sulla Dakar con vetture che hanno fatto la storia di questa prestigiosa manifestazione" - ha detto Piarulli - "la presenza della Ford ufficiale con Adrian Fourmaux, attualmente impegnato nel Mondiale Rally, e sarà sicuramente una bella occasione per vedere una macchina che corre nel Mondiale. Abbiamo questo anniversario di Stig Blomqvist, i 40 anni dell'ultimo titolo Audi".